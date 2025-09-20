"Si respira un’aria diversa rispetto a cinque anni fa. La sanità è la vera priorità"

"La priorità assoluta è mettere mano alla sanità che negli ultimi cinque anni è peggiorata: lo sostengono le valutazioni degli istituti e dei cittadini". È quanto dice Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano, e candidato per il Pd alle regionali. "La gente percepisce queste difficoltà – precisa – quando deve prenotare una visita, quando si reca al pronto soccorso, e quando non trova risposte nel pubblico è costretto a rivolgersi al privato, ma non tutti hanno la possibilità di sostenere certi costi e c’è chi rinuncia a curarsi".

Catena, cosa le chiedono i cittadini?

"Una sanità che funzioni, poi un lavoro dignitoso che consenta ai laureati di non essere costretti a trasferirsi al nord o emigrare per trovare un futuro. Un altro tema è quello degli anziani, dei fragili, dei disabili che sono trascurati e ai quali dobbiamo dare risposte".

Qual è l’aria che tira?

"Negli incontri – dice Catena, ricercatore a tempo determinato all’ateneo di Pisa e che collabora anche con quello di Urbino – si respira un clima positivo a differenza di cinque anni fa, stavolta è diverso: c’è voglia di riscatto e di partecipazione che sono mancati nella precedenti elezioni. I sondaggi? Hanno un’importanza relativa, sarà un testa a testa e noi vinceremo perché c’è tanta delusione, è un sentimento diffuso anche tra gli elettori del centrodestra che non daranno fiducia ad Acquaroli o diserteranno le urne".

Lei sente queste elezioni come un doppio esame: uno con gli elettori e uno con quel Pd che cinque anni fa la escluse dalla candidatura nonostante fosse stato il più votato nei circoli?

"Io sono grato al partito che mi ha chiesto la disponibilità a candidarmi. Credo che il Pd abbia compreso gli errori del passato, ora il centrosinistra si presenta unito con un programma condiviso. Non possiamo permetterci altri cinque anni di declino. Io metterò a disposizione l’esperienza di sindaco e quella di consigliere provinciale, faccio da sempre politica tra le persone".

Essere il sindaco di un piccolo paese le dà una minore riconoscibilità rispetto a chi ha guidato il capoluogo o ha ricoperto altri incarichi?

"C’è una sana e rispettosa competizione interna, ma c’è prima di tutto l’obiettivo di vincere. Io credo di essere conoscibile nei 55 Comuni perché in questi anni ho tenuto ottimi rapporti con gli amministratori locali, il mio radicamento nel territorio è stato costruito nel tempo".

Lei è stato confermato sindaco lo scorso anno e dovrebbe dimettersi in caso di elezioni.

"Ricopro questa carica da 11 anni, il gruppo che è cresciuto con me porterebbe avanti avanti il progetto condiviso fino a quando il prefetto indirebbe nuove elezioni nella prima data utile che, penso, possa essere maggio".

Qual è il pericolo per le Marche qualora dovesse vincere il centrodestra?

"Preoccupa il clima di bullismo istituzionale, non ci si può esporre per muovere delle critiche e questo clima divisivo fa male al territorio, al di là della loro incapacità di governare".

l. mon.