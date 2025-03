Si restringe la lista dei siti per la nuova discarica. Via Petriolo, Macerata, Recanati e Montelupone

Passa da 34 a 29 l’elenco delle macroaree potenzialmente idonee a ospitare la nuova discarica provinciale. Una riduzione forse minima, considerando il lungo iter in corso per l’individuazione del sito, ma che attesta un primo risultato dei sopralluoghi effettuati dal gruppo di lavoro dell’Università di Ancona. Il responso è arrivato nell’ultima assemblea dell’Ata 3. Fuori dalla lista tre aree situate a Macerata, Recanati (zona Mattonata), Montelupone e le due aree contigue di Petriolo precedentemente individuate in contrada Acque Sulfuree, al confine con Mogliano e a ridosso del torrente Cremone. "I nostri siti sono stati ritenuti non idonei – ha spiegato il sindaco Matteo Santinelli –. Principalmente, come criterio escludente, ha pesato il fatto la presenza di unelettrodotto che attraversa entrambe le aree. Una situazione analoga si è verificata a Macerata, Montelupone e Recanati (un metanodotto). L’infrastruttura, infatti, è stata valutata dai tecnici dell’Università Politecnica delle Marche, ma comunque parliamo di siti dove nelle vicinanze sono presenti case sparse, aziende agricole e attività ricettive – ha aggiunto –. Questa esclusione è il frutto di un lavoro costante da parte dell’amministrazione, coadiuvata da molti concittadini, che dal primo momento ha messo in campo ogni azione attraverso l’ufficio tecnico per scongiurare un’ipotesi che avrebbe avuto un forte impatto sulla comunità".

Sotto la lente di ingrandimento è stata messa poi la viabilità della zona. "I mezzi pesanti sarebbero dovuti transitare nei pressi dell’Abbadia di Fiastra – ha affermato il primo cittadino –, così si sarebbe deturpata una nostra eccellenza paesaggistica, visto che parliamo di una riserva naturale e anche questo elemento ha avuto il suo peso. Rimane il fatto che sul tema discarica e rifiuti in generale vanno trovate delle soluzioni, è una situazione annosa che incide in primis sulle persone".

Il sindaco Santinelli, inoltre, è stato eletto membro all’interno dell’organo di controllo del Cosmari e componente del comprensorio C (Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera) del Consorzio di bonifica.

A tenere alta la guardia sul tema è ancora il comitato "Corridonia green No discarica" del presidente Andrea Germondari. "Ma la rosa dei siti non doveva essere consegnata entro il 31 gennaio – ha tuonato –? Colpisce che l’Ata si sia ricordata solo ora della valutazione ambientale strategica del Piano d’ambito emanata nel 2022. Mentre i tecnici dell’Università di Ancona analizzano i 35 siti, l’Ata3 farà la valutazione ambientale per gli 84 siti iniziali. Assurdo".