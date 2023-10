Si riaccende il proiettore: tutti comodi in sala

Ottobre è arrivato e l’Amministrazione comunale di Recanati vuol mantenere la promessa di avviare la programmazione cinematografica annuale con la proiezione di film in uscita, nella rinnovata Sala Gigli dell’ex Multisala Sabbatini. La data di inizio è quella del 20 ottobre. "Abbiamo cercato di mantenere vivo l’interesse per il cinema anche attraverso il Premio Alessandrini in questi anni - ha dichiarato il sindaco Bravi nel corso della conferenza stampa di ieri - ma ora possiamo tornare ad essere un punto di riferimento per il territorio anche dal punto di vista cinematografico. Non è stato facile, abbiamo do vuto trattare con il privato la riconsegna anticipata, rispetto al contratto della sala, ma ora, grazie alla collaborazione con il Circolo del Cinema, ripartiamo". A quest’ultimo, il Comune ha erogato un contributo di 7.320 euro, quindi ha sottoscritto i contratti per la fornitura di energia e acqua, e definite ogni altra pratica burocratica, restava solo da acquistare ed istallare l’impianto di videoproiezione cinematografica digitale. Per questo è stato stretto l’accordo con la ditta "AV Service s.a.s." di Giacomelli Claudio e C. di Ancona per la fornitura ed installazione dell’impianto di videoproiezione usato con garanzia 2k, Lampada Xenon, Server Player DCI per una spesa totale di 34.502 euro.

Si parte, quindi, venerdì 20 ottobre con la rassegna, ad ingresso gratuito, "Nuovi registi crescono" per dare visibilità a nuovi registi emergenti. Tutti i film saranno in prima visione: il sabato sono previste 2 proiezioni (pomeriggio e sera) mentre tutte le domeniche saranno tre, "una anche dedicata alle famiglie per riportarle al cinema insieme - precisa Beniamino Gigli, presidente del Circolo del Cinema che si occuperà della gestione della sala -. Il circolo in questi giorni compie 46 anni di attività a Recanati e, in base al suo statuto, nasce con l’obiettivo di promuovere il cinema ed è per questo che abbiamo deciso di gestire questo progetto insieme ad una ditta di nostra fiducia di Recanati". Si parla di cinema in città proprio quando la città da settimane ospita, una dopo l’altra, diverse troupe cinematografiche per le riperse di nuovi film ultima quella con Sergio Rubini. "Non avere uno spazio cinematografico per una città della cultura era una mancanza importante" fa presente Rita Soccio, assessore alla cultura. "Restituiamo alla città un punto di riferimento – precisa Roberta Sforza, delegata al progetto cinema -. La programmazione sarà ricca, variegata e si rivolgerà a tutti i cittadini, più o meno giovani e sarà a disposizione di tutti quelli che avranno necessità e piacere di utilizzarla".

Antonio Tubaldi