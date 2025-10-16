Si riaccende la protesta rossoblù. Striscione contro sindaco e vice

Le vicende della Civitanovese tornano a scuotere Palazzo Sforza e martedì sera sulla cancellata dei giardini di pazza XX Settembre è stato affisso un mega striscione con la scritta ‘Ciarapica e Morresi basta indifferenza. E’ finita la pazienza’. C’è rimasto appeso tutta la notte fino a quando, ieri mattina, è stato rimosso. Il messaggio, messo così in faccia al Municipio, è stato chiaro. I tifosi chiedono da tempo un cambio di passo, contestano la presidenza di Mauro Profili, vorrebbero una rivoluzione nella società rossoblù e qualche mese fa avevano sperato nel sindaco Ciarapica, che aveva introdotto in città i fratelli roani Ciaccia, Davide e Mario, prima che la trattativa per l’acquisizione della Civitanovese si arenasse, anche per il fatto che i due avevano sul curriculum sentenze giudiziarie avverse. Da lì in poi l’amministrazione comunale è uscita di scena e la Civitanovese ha iniziato il suo campionato tra sconfitte e pareggi, che la vedono oggi in fondo alla classifica. Una ruolino di marca che ha rinfocolato la stagione della contestazione da parte dei tifosi, che hanno trascinato dentro anche il vicesindaco e assessore allo sport Claudio Morresi. Che però non ci sta. "Sono l’unico - obietta - che va sempre le partite e siamo rimasti in pochissimi sugli spalti, ma ogni volta sono lì. Sono uno che ha cercato di dare una mano e anche oggi ho incontrato Profili per tirare fuori un ragno dal buco sulla questione della convenzione per la gestione del Polisportivo. Stiamo provando di tutto per andare incontro alla società e poi mi vedo trascinato in questa protesta". Lo striscione non gli è andato giù: "Non ho mai partecipato ad incontri con i gruppi organizzati del tifo e non so quali sono le loro idee, i loro progetti perché non sono stati mai miei interlocutori, nel senso che non c’è stata occasione di confrontarci, però vengo tirato in mezzo. Dico a tutti che se c’è un problema che vengano a parlare e vediamo se ci sono soluzioni e quali". "Ma - ribadisce - che sia occasione per aprire un rapporto franco. Perché, ripeto, io sono anzitutto un tifoso della Civitanovese e come amministratore non sono mai stato coinvolto in nessuna trattativa per il cambiamento degli assetti societari. Non me ne sono mai occupato e quindi non capisco quale sia l’obiettivo di colpirmi bollandomi di indifferenza".