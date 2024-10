Si ribalta con l’Ape: grave 50enne

Paura per un cinquantenne di origini indiane che ieri, a Tolentino nel tardo pomeriggio, si è ribaltato mentre era alla guida della sua Ape. Per cause in corso di accertamento, senza andare a sbattere contro nessuno, avrebbe iniziato a perdere il controllo del mezzo per poi rovesciarsi. Il conducente è rimasto sotto. L’incidente è avvenuto in zona Le Grazie, sulla strada che porta a Belforte, in via Madre Teresa di Calcutta, purtroppo scenario di tanti incidenti anche gravi. Subito sono arrivati i soccorsi; gli operatori sanitari, viste le condizioni dell’uomo, hanno allertato l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale Torrette di Ancona. La strada è stata chiusa per permettere ai carabinieri del nucleo radiomobile e operativo di effettuare i rilievi. I vigili del fuoco, giunti immediatamente dal vicino distaccamento, hanno tagliato le lamiere per trarre in salvo il cinquantenne, che risiede a Cessapalombo. Le sue condizioni sono gravi.