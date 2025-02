Si ribalta con l’auto, donna a Torrette

Momenti di paura, ieri, per una donna rimasta intrappolata nella sua auto che si era ribaltata. L’incidente si è verificato poco prima delle 8 in contrada Alberotondo a Macerata. Secondo le prime ricostruzioni, la quarantenne avrebbe perso il controllo della sua auto, ribaltandosi e rimanendo incastrata nel mezzo. La donna è stata liberata dai vigili del fuoco e affidata al 118: vista la dinamica dell’incidente, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza a Torrette. La donna non è in pericolo di vita.