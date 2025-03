Si ribalta con l’auto e muore. San Ginesio in lutto per Viozzi

San Ginesio piange l’86enne Giovanni Viozzi (nella foto). Giovedì era uscito in auto per sbrigare alcune faccende; era passato anche in caserma per denunciare la scomparsa dei suoi documenti. Ma i familiari, non vedendolo rientrare a casa, hanno iniziato a preoccuparsi, a cercarlo per poi dare l’allarme. È stato trovato in poco tempo dai carabinieri, intorno alle 23.30, nella stradina Le Moline, sulla discesa. Era uscito di strada ribaltandosi. Gli operatori sanitari del 118 purtroppo non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto anche l’Associazione volontari di soccorso pubblica assistenza. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. La salma è stata restituita subito ai familiari. Viozzi, allevatore, lascia la moglie Giannina, l’amore della sua vita, le figlie Roberta e Cristina, gli adorati nipoti e tante persone che gli volevano bene. Era conosciuto e stimato in paese. Il funerale, seguito dalle onoranze funebri Muzi, si svolgerà oggi alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Passo San Ginesio.

Tanti i messaggi di affetto per l’86enne e di vicinanza alla famiglia. "Uomo di bontà e gran lavoratore", scrive una concittadina. Ed è il pensiero comune. Anche il sindaco Giuliano Ciabocco, a nome della comunità, si stringe ai suoi cari: "Era un uomo molto simpatico, dedito alla famiglia e al lavoro, sempre con il sorriso. Ci mancherà". "Se è vero che il lavoro nobilita l uomo ora tu dovresti essere il principe – ha scritto un nipote –. Grazie di tutto vera colonna della famiglia Viozzi".