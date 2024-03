Si ribalta con l’auto: ferita 61enne

Paura ieri mattina per un rocambolesco incidente d’auto. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per la conducente del mezzo coinvolto, una donna di 61 anni di origini sudamericane, lungo la strada 602 per Cingoli. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, giunta prontamente sul posto insieme a un’ambulanza del servizio di emergenza sanitaria partita dall’ospedale civile Bartolomeo Eustachio, l’autovettura, una vecchia Lancia Y di colore arancione, è finita fuori dalla sede stradale prima di ribaltarsi. Lo schianto si è verificato all’altezza del chilometro 38, in località Marciano. Per il recupero del mezzo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e di un carro attrezzi. La conducente della Lancia Y, ferita leggermente, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale per alcuni accertamenti.