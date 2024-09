Si ribalta con l’auto, paura per una donna lungo via Velluti

Un grande spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza per la donna che ieri mattina, poco dopo le 10, si è ribaltata con la sua Lancia Ypsilon in via Velluti a Piediripa. Stando alle prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo dell’auto, urtando anche un altro veicolo. L’automobilista è riuscita a uscire da sola dall’auto, con i passanti che si sono fermati in suo aiuto. Sul posto una pattuglia della polizia locale per i rilievi: per fortuna nessuna conseguenza per la donna, tanto che non c’è stato bisogno di chiamare i soccorsi del 118.