Si ribalta con l’auto prima della messa. Sacerdote 81enne portato a Torrette

Stava andando a celebrare la messa quando all’improvviso ha urtato un’auto e la sua macchina si è ribaltata. Estratto dall’abitacolo don Gianni, sacerdote di 81 anni. Il sacerdote era in stato confusionale ed è stato portato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 di ieri, in via Lattanzio Ventura, in zona Vergini. Per cause che sono in corso di accertamento, l’auto, una Fiat Panda condotta dal sacerdote, che viaggiava verso Macerata, ha urtato una Opel Astra che si trovava parcheggiata lungo la strada, in uno spazio davanti ad una abitazione. L’incidente è avvenuto all’altezza della curva. Dopo l’urto la Panda si è ribaltata. A dare l’allarme sono stati due ciclisti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dall’auto don Gianni. L’anziano è stato soccorso e, in via precauzionale vista l’età e la dimanica dell’incidente, è stato trasferito a Torrette. Era cosciente, ma in stato confusionale e non ricordava nulla di quanto accaduto.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Momenti di paura tra i residenti, che sono scesi in strada, allarmati.

Chiara Marinelli