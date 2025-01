Si ribalta e finisce fuori dall’autostrada. Grave una 50enne

Un’auto si è ribaltata in autostrada, per poi finire in una scarpata. La conducente del mezzo, una donna di 50 anni, è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 e condotta all’ospedale regionale di Torrette, in codice rosso.

Questo l’incidente che è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.30, lungo il tratto autostradale che attraversa il territorio di Potenza Picena. Stando a una prima ricostruzione, la 50enne stava percorrendo la corsia in direzione nord. Ma a un certo punto, per motivi ancora in corso d’accertamento, l’auto si è ribaltata ed è volata fuori dalla carreggiata, finendo in fondo a una scarpata.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l’ambulanza medicalizzata da Recanati, insieme con i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova e alla polizia autostradale di Porto San Giorgio per i rilievi di rito. All’arrivo degli operatori sanitari, la donna era cosciente e in condizioni stabili. All’inizio era stata allertata anche l’eliambulanza, che però è tornata indietro in quanto la situazione è apparsa meno grave del previsto. Comunque, vista la dinamica dello schianto, per precauzione la 50enne è stata caricata in ambulanza e portata all’ospedale di Torrette ad Ancona, per svolgere lì tutti gli accertamenti del caso.

Giorgio Giannaccini