Si ribalta nei campi con il trattore . Muore schiacciato un anziano

Un uomo di 83 anni è morto schiacciato dal trattore ieri pomeriggio in un campo mentre stava lavorando. La vittima è Romano Compagnucci, conosciuto da tutti come Marcello. Il terribile incidente si è verificato a Camporotondo di Fiastrone intorno alle 16.

L’anziano si trovava a bordo del trattore e stava lavorando un terreno di sua proprietà quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato. L’83enne è stato schiacciato dal trattore stesso. A dare l’allarme sono stati alcuni muratori che stavano lavorando in un cantiere vicino al campo. Giunti sul posto i soccorritori del 118 hanno cercato in ogni modo di rianimarlo e salvargli la vita, ma per l’83enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate a seguito dell’incidente. Non è stata disposta l’autopsia, in quanto le cause del decesso sono da ricondurre al terribile incidente.

La salma dell’anziano è stata messa subito a disposizione dei familiari per l’ultimo saluto.

L’uomo lascia due figli.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano viveva vicino al campo dove è avvenuto l’incidente all’interno di una casetta che aveva costruito accanto a delle piante di ulivo che coltivava.

Sul posto, ieri pomeriggio, sono subito intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast di Macerata.