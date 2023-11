Si ride "Da giovedì a giovedì"

Domani, alle 17.15, approda al teatro comunale di Caldarola, per la rassegna ’Dialettiamoci’, la compagnia ’Il Focolare’ di Villa Musone di Loreto: porterà in scena un adattamento dialettale della commedia "Da giovedì a giovedì" di Aldo De Benedetti, per la regia di Rita Papa. "La commedia, scritta nel 1959, racconta con garbo una vicenda che ha come protagonista una coppia alto borghese – si legge nelle note di regia -. La trama offre numerosi spunti sulla vita di coppia: dall’infedeltà coniugale (o presunta tale), scendendo profondamente nella psicologia femminile e nella sua impossibile comprensione da parte di quella maschile, regalando momenti di ironia e grottesche situazioni divertenti". Ingresso 10 euro, ridotto 8 (loggione). Info e prenotazioni 3357681738.