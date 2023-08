Si rifugia nel bar, ma viene colpito "Scena da film: è stato spaventoso"

"Pensavamo ai soliti ragazzi che scherzano, ma poi abbiamo visto un bastone e due machete, e abbiamo capito che era una cosa diversa". Al terminal dei pullman, sono rimasti tutti gelati di fronte alla scena a cui hanno assistito intorno alle 15.30 di ieri. "Sembrava un vecchio film, "I guerrieri della notte", con le bande che si sfidano armate – racconta un autista della Contram che ha assistito alla scena –. Abbiamo visto arrivare un po’ di persone, alcuni erano scalzi, altri brandivano in mano bastoni e coltellacci. Una cosa mai vista, spaventosa. Non si capiva da dove fossero arrivati e con chi ce l’avessero. Uno si è infilato nel bar e gli altri gli sono andati dietro. Poi sono scappati via tutti".

"All’improvviso – proseguono al bar – abbiamo sentito qualcuno entrare di corsa. Capita che i ragazzi si facciano degli scherzi, si inseguano tra loro, allora noi gli diciamo di calmarsi e finisce lì. Invece alzando gli occhi abbiamo visto che il ragazzo di colore appena entrato teneva un machete in mano, e poi dietro di lui ne sono arrivati di corsa altri tre, uno aveva un altro coltello e il secondo brandiva un lungo bastone. Il primo si è infilato dietro al bancone per cercare un riparo, ma quello con il bastone è riuscito a raggiungerlo e gli ha dato una botta forte in testa. Il bastone era piuttosto grosso, ma si è spezzato".

"Il ragazzo che era venuto dietro al bancone – proseguono dal bar – si è accasciato subito a terra. Non ha perso i sensi, ma ha preso un colpo forte". Mentre gli altri fuggivano di corsa come erano arrivati, i titolari del bar hanno chiamato l’ambulanza e le forze dell’ordine, chiudendo le porte del locale perché non entrasse più nessuno. Poi il ferito è stato soccorso e portato in ospedale a Macerata con l’ambulanza del 118, mentre carabinieri e polizia iniziavano a tentare di ricostruire quanto accaduto in questo nuovo pomeriggio di follia.

