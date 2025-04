Si rinnova la tradizione con la visita ai "Sepolcri" nelle chiese

Come ogni anno, il Giovedì di Pasqua a Tolentino si rinnova la tradizionale visita da parte dell’Arciconfraternita del Santissimo Cuore di Gesù (detta dei Sacconi) nelle chiese della città, dove sono stati allestiti i cosiddetti "Sepolcri", nel giorno in cui si celebra l’Ultima Cena di Gesù e la sua imminente Passione. Durante questa giornata, i fedeli visitano i Sepolcri in segno di devozione e preghiera.

I Sacconi di Tolentino dopo il monastero di Santa Teresa, la chiesa dello Spirito Santo e la chiesa della Sacra Famiglia, da piazza Martiri di Montalto andranno in processione, a piedi, alla chiesa di San Giacomo, della Carità, faranno una sosta davanti alla chiesa di Santa Maria della Tempesta e successivamente si recheranno alla Basilica di San Nicola e alla concattedrale di San Catervo fino a rientrare, intorno alle 23, nella chiesa del Sacro Cuore.