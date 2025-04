Si rinnova l’isola ecologica al servizio di 5 Comuni

L’isola ecologica di Camporotondo si rinnova. Grazie alla sinergia con il Cosmari e all’investimento dei cinque Comuni serviti dall’isola ecologica (Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona), sono stati realizzati i lavori di asfaltatura nel piazzale della struttura.

"Un investimento che testimonia la volontà dei Comuni di potenziare il punto di raccolta di rifiuti dove viene ora reso più efficiente e sicuro l’accesso per tutti i cittadini – spiega l’ente –. Un passo concreto verso una gestione dei rifiuti sempre più attenta e sostenibile".

"L’impegno dei Comuni verso l’ambiente e il corretto conferimento dei rifiuti non viene mai meno – afferma il sindaco Massimiliano Micucci –. Per questo, insieme ai colleghi sindaci, cogliamo l’occasione per sensibilizzare i cittadini a fare attenzione alle regole del conferimento e del riciclo".