Si riparte da Sant’Agostino. Lavori in dirittura di arrivo

In dirittura d’arrivo i lavori della chiesa di Sant’Agostino, a Pieve Torina. "La prima ad essere ristrutturata e, quindi, restituita alla cittadinanza", annuncia il sindaco Alessandro Gentilucci (nella foto) , reduce da un sopralluogo. "Parliamo di un edificio di proprietà comunale dal grande significato storico, inserito in una struttura più ampia che, una volta recuperata nel suo complesso, tornerà ad ospitare, oltre alla chiesa, il Museo della Nostra Terra e la casa di riposo – prosegue –. Un segnale forte di ripartenza. Sarò orgoglioso di inaugurarla in un momento solenne. Tornare a celebrare una funzione religiosa in una vera chiesa assume, a sette anni di distanza dal sisma, un valore straordinario. Tutti noi abbiamo bisogno di sentire, con forza, che la ricostruzione cominci a restituirci ciò che avevamo: le case, le chiese, gli edifici pubblici, i luoghi simbolo. Solo così potremo recuperare il senso profondo di comunità, che ringrazio per aver dimostrato di saper tenacemente resistere e mantenere qui le proprie radici".