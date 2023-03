Si risparmia, nuove lampadine a led

Nuove luci al led si accendono in città. Il Ministero, infatti, ha finanziato per circa un milione di euro il progetto di relamping promosso dall’Amministrazione comunale che prevede la sostituzione degli impianti di illuminazione attuali con lampadine a led di ultima generazione e a basso consumo con l’intento di promuovere l’efficientamento energetico. A essere interessati dall’intervento – interamente finanziato dal fondo ministeriale - saranno la sede comunale di Palazzo Conventati, la scuola primaria Salvo D’Acquisto e dell’infanzia Rodari, la scuola primaria Pertini e dell’infanzia Andersen, la scuola secondaria di primo grado Fermi e la scuola primaria e dell’infanzia Fratelli Cervi. "L’intervento ha interessato tutti quegli immobili energivori e, in particolare, le scuole che non erano state destinatarie di altri finanziamenti – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori - questo a dimostrazione che in due anni di amministrazione stiamo intervenendo, in un modo o nell’altro, su tutti i plessi scolastici comunali con una particolare attenzione anche alle frazioni. Un plauso all’Ufficio coordinamento dei Servizi tecnici del Comune per il prezioso lavoro svolto". Recenti studi statistici confermano l’elevata incidenza dei costi per l’illuminazione sulle spese delle grandi e piccole imprese italiane e delle pubbliche amministrazioni, per questo intervenire sull’efficienza illuminotecnica diviene un elemento cruciale per il risparmio.