Si ritrovano i ragazzi del 1958

Sono talmente affiatati i ragazzi del ‘58 che ormai si incontrano ogni anno per festeggiare il loro compleanno, un appuntamento che salda allegria con l’impegno sociale. Per i 65 anni hanno scelto un ristorante del luogo dove si sono ritrovati in ben 75, fra single e coppie, ballando e scherzato a ritmo della musica anni ‘70. Per loro, ormai, è una consuetudine ritrovarsi da quando si sono incontrati per festeggiare il loro mezzo secolo di vita e ogni occasione è buona per stare insieme, dal carnevale alla cena annuale. Hanno iniziato questa tradizione animati dalla voglia di far del bene e il ricavato delle feste organizzate è stato sempre devoluto in beneficenza, dai terremotati al Centro Socio Educativo per soggetti svantaggiati di piazzale Europa, a Recanati.