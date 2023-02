Si riunisce il consiglio comunale Al centro gli impianti di telefonia

È stata convocata per questa sera (alle 21.15), una nuova seduta del consiglio comunale che si terrà, in presenza, nella sala consiliare di palazzo Lazzarini. Diversi i punti all’ordine del giorno, ed infatti dopo l’approvazione dei verbali della precedente seduta, la discussione si concentrerà sui regolamenti comunali degli impianti per la telefonia mobile, tecnologie assimilabili, e della mappa di localizzazione nel comune di Morrovalle insieme a quello relativo alla disciplina del sistema di videosorveglianza. La discussione comprenderà inoltre la verifica di quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziare, poi sul piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, dopodiché spazio alle approvazioni del programma biennali di beni e servizi, del programma per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all’amministrazione per l’anno in corso. Gli ultimi argomenti verteranno sul via libera al programma annuale compreso nel piano triennale delle opere pubbliche, al regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisica del 2023, sulle aliquote e detrazione Imu, l’aggiornamento al documento unico di programmazione (Dup) ed infine l’approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio 2023-2025.

Diego Pierluigi