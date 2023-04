Si riunisce il Consiglio: da approvare le imposte e il bilancio di previsione

Appuntamento con il bilancio di previsione 2023-2025 nel Consiglio comunale in programma oggi, alle ore 17.30, nel municipio di Porto Recanati, per discutere i 12 argomenti inseriti nell’ordine del giorno. Dopo le comunicazioni del sindaco Andrea Michelini, si passerà all’approvazione del regolamento di disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari) e poi delle relative tariffe per l’anno 2023. Dopodiché, la discussione si sposterà sulla conferma della aliquota vigente per l’addizionale comunale Irpef e anche per quella dell’Imposta municipale propria (Imu). La seduta proseguirà con la verifica qualitativa e quantitativa di aree e fabbricati da destinare alle residenze, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in diritto di proprietà di superficie, e con l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e dell’elenco annuale dei lavori per il 2023 e del programma biennale dei beni e servizi. E ancora, i consiglieri comunali continueranno il dibattito analizzando il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e approvando il bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Infine, andrà affrontata l’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza ’Centrodestra Unito’, che ha come oggetto la chiusura al traffico di corso Matteotti.