Si rompe una conduttura. L’Hotel House resta senza acqua

Nuova emergenza idrica all’Hotel House di Porto Recanati: a causa di un guasto alle tubature, metà del palazzone multietnico è rimasto senza la fornitura d’acqua potabile. Per questo è stata allertata la Protezione civile regionale e ora si attende l’arrivo dell’autobotte.

Il problema si è verificato tra venerdì e sabato, quando una tubatura dell’impianto idrico condominiale si è rotta e ha così causato l’allagamento del quinto piano. Ma soprattutto, da quel momento, l’acqua non è più disponibile per i residenti del palazzo. E ieri mattina l’amministratrice di condominio Enrica Fedeli ha segnalato il fatto al Comune di Porto Recanati, per cercare di trovare una soluzione al problema.

"Come amministrazione comunale abbiamo subito informato la Protezione civile regionale – afferma Gianluigi Serena, il consigliere comunale con delega alla Protezione civile –. Infatti abbiamo spedito la richiesta di far intervenire un’autobotte e adesso aspettiamo di vedere se c’è questa disponibilità. Da quanto ci ha detto l’amministratrice Fedeli – aggiunge Serena, circa la metà degli appartamenti dell’intero condominio è senza acqua. Per la precisione, sono tutte quelle abitazioni situate tra il primo e il settimo piano dell’Hotel House. Invece, le case che si trovano tra l’ottavo e il 16esimo piano hanno ancora la fornitura idrica". Oltre a ciò, il consigliere di maggioranza spiega quali sono state le cause che hanno scatenato questo ennesimo problema all’Hotel House. "Lo scorso fine settimana – riprende Serena – si è rotta una tubatura al quinto piano e ciò ha poi generato un grosso allagamento tra i corridoi. Quindi hanno dovuto per forza staccare l’acqua ai piani inferiori e la potranno riattaccare solo quando verrà l’idraulico a riparare il guasto, altrimenti c’è il rischio che si ripetano gli allegamenti. Purtroppo, non ha nemmeno aiutato il gran caldo estivo e le poche piogge, perché il pozzo che alimenta l’Hotel House è rimasto a secco. Comunque – conclude –, stasera (ieri, ndr) verrà l’idraulico per vedere la fattibilità dell’intervento di riparazione ed è probabile che ci vorranno meno giorni del previsto per risolvere la situazione".