Si scaldano i motori per un Primo maggio da ballare: concerti, laboratori, stand e mercatino vintage

Un primo maggio vintage, all’insegna degli anni ’80. Sarà il tema della tre giorni di eventi organizzati a Civitanova dal Comune il 29 e 30 aprile e il primo maggio. L’iniziativa prende il nome di Civitanova Urban Fest e per l’occasione verrà ampliata la zona a traffico limitato domenicale in cui sarà inserito anche corso Umberto I e una porzione di corso Vittorio Emanuele, fino all’incrocio con via Mazzini. Una modifica che interesserà l’arco orario compreso tra le 15 e la mezzanotte, una scelta deliberata per consentire ai commercianti di allestire in proprio eventi che dovranno essere attinenti al tema della festa. Tutti i negozi che parteciperanno saranno esentati dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico in relazione all’iniziativa. Nella giornata del primo maggio inoltre il Comune, in collaborazione con l’azienda Teatro Rossini, ha autorizzato in piazza XX Settembre un concerto a ingresso libero, il Civita Star 80, con il Disco Live Summer 80, animato da Rds con Ricky Battini e Melania Agrimano, Adriano Pappalardo e Ivana Spagna. A tutto questo si aggiungerà Lido in Gioco, nell’area del Lido Cluana, a partire dalle 11, con spettacoli di magia e laboratori artigianali. L’area del Varco sul Mare, dal 29 aprile al primo maggio, dalle 9 alle 20, ospiterà anche una fiera specializzata nel settore dell’antiquariato, il Civitanova Vintage Market, con una cinquantina di stand.