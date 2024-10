Si schianta a terra un pino marittimo. Un muro evita che finisca sulla strada Caduta di un grosso pino marittimo nel centro città causa paura tra i residenti. L'albero si è appoggiato su un muro, evitando danni maggiori. Intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Analisi in corso sulla salute del verde cittadino.