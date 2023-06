Si schianta con l’auto e fugge: rintracciata una 45enne loretana

In contromano, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro il muretto di piazza Carradori, sfondandolo in parte, prima di darsi alla fuga. Ma alla fine è stata rintracciata dalla polizia locale e ora dovrà pagare i danni causati. L’episodio è avvenuto domenica, alle 22, a Porto Recanati, ed è stato il sindaco Andrea Michelini a segnalare il fatto mezz’ora dopo sui social. "Da quanto riferito da alcune testimonianze, un’auto ha percorso il tragitto corso Matteotti-piazza Carradori in senso contrario fino a schiantarsi contro il muretto che delimita la piazza, distruggendolo – ha scritto Michelini –. Chi si è macchiato di tale gravissima violazione si è poi dato alla fuga, ma alcuni ragazzi che si trovavano in zona sono riusciti ad annotare la targa della sua auto. Fortunatamente la piazza era scarsamente frequentata e si è potuto evitare il peggio".

Così sono scattate le indagini lampo della polizia locale che, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, è risalita a una Opel Corsa bianca e alla sua targa. Gli agenti hanno convocato ieri la responsabile del fatto, una 45enne loretana. Per lei è in arrivo una salatissima multa per le violazioni al codice della strada accertate, e dovrà poi risarcire il muretto che ha abbattuto, così da poterlo risistemare.

g. g.