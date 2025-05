Si schianta contro un camion dell’Anas. Soccorso un 26enne

Avrebbe potuto provocare conseguenze molto più gravi per l’infortunato, il pauroso incidente stradale avvenuto ieri mattina ad Apiro, lungo la provinciale 2 che scende fino alla superstrada per Ancona-Fabriano. Verso le 8.30 un 26enne apirano, al volante della Sua Alfa Romeo 147 blu, dovendo recarsi al lavoro stava percorrendo il tratto in discesa. Giunto in prossimità d’una curva a sinistra, ha urtato un autocarro del personale dell’Anas, che aveva segnalato l’esecuzione del lavoro per effettuare lo sfalcio della vegetazione cresciuta ai lati.

Nell’urto contro una parte del mezzo, l’auto si è girata e ha concluso la traiettoria impattando frontalmente contro un camion che saliva verso Apiro. Allertati i soccorsi, sul posto è subito arrivata con l’ambulanza una squadra dei volontari della Piros di Apiro. Intanto l’automobilista, cosciente pur se dolorante, dopo lo scoppio di entrambi gli air bag era riuscito a lasciare l’abitacolo della macchina notevolmente danneggiata.

Dopo avergli praticato le prime cure, per esser sottoposto ad ulteriori accertamenti gli operatori della Piros lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi.

g. cen.