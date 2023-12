Si schianta contro un’auto ferma: mezzo da buttare

È da demolire la Panda che mercoledì sera, quando erano all’incirca le 21, è andata a cozzare contro un’auto in sosta in via Nazario Sauro all’altezza della pizzeria "Diamante", finendo la sua corsa di traverso alla carreggiata. Il giovane alla guida dell’auto non si è fatto nulla di grave, ma è stato costretto, comunque, a ricorrere alle cure al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche per farsi mettere alcuni punti di sutura nell’arcata sopraccigliare. Per capire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti i carabinieri di Recanati. Forse a determinare il sinistro potrebbe essere stato anche un colpo di sonno che ha fatto perdere al giovane il controllo del mezzo, ma le indagini sono al vaglio dell’Arma. Nella stessa giornata sempre i carabinieri della locale stazione di Recanati sono intervenuti nella zona industriale e artigianale ex Eko di Recanati per la segnalazione di una persona in difficoltà a causa di un tasso alcolico che aveva compromesso notevolmente la sua autonomia.