Si schiantano con l’auto, danneggiato un garage

Verso le 7.30 di ieri mattina, due giovani cingolani a bordo di una Bmw stavano tornando a casa dopo aver trascorso le precedenti ore notturne in una discoteca del territorio. Con l’auto salivano verso Cingoli percorrendo la provinciale 25, ma il conducente, stando a quanto avrebbero appurato gli inquirenti, ha forse avuto un improvviso colpo di sonno. Infatti la Bmw, giunta sulla strada che attraversa l’abitato della frazione Colle San Valentino, anziché effettuare la curva a destra che precede una strettoia in cui su entrambi i lati sono situati gli edifici, è andata a infilarsi direttamente contro il muro di un garage. L’impatto è stato talmente violento che i vigili del fuoco di Macerata, impegnati sul posto, dopo i rilievi del caso hanno dichiarato inagibile l’autorimessa. Comunque ai due ragazzi è andata bene: dagli operatori sanitari del 118 di Cingoli, prontamente intervenuti, sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale cittadino: dopo essere stati visitati, hanno potuto far ritorno a casa. Gli accertamenti sulle modalità dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.

g. cen.