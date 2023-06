Si schiantano frontalmente in curva, 50enne in eliambulanza a Torrette

È stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, uno dei due automobilisti coinvolti nell’incidente stradale verificatosi verso le 8.30 di ieri lungo la regionale 502 a circa 7 km da Cingoli, dopo la galleria nota come "Il foro", nella prima curva successiva un tratto quasi rettilineo in salita. Da questa direzione proveniva l’Alfa Romeo Giulietta condotta da un 25enne di San Severino, mentre in senso opposto scendeva la Lancia Ypsilon guidata da un cinquantenne residente in Ancona. Nella curva le due auto, per motivi al vaglio degli inquirenti, sono entrate in collisione quasi frontalmente, riportando notevoli danni nelle parti anteriori. L’anconetano sarebbe riuscito ad aprire da solo lo sportello della propria macchina, rimanendo però a terra, pur cosciente ma dolorante per le lesioni riportate, dove lo ha trovato il settempedano che, quasi illeso, aveva lasciato la sua auto. Dato l’allarme, sul posto è subito arrivata l’automedica del 118 di Cingoli: il dottore ha stabilizzato l’infortunato quindi, considerate le condizioni dell’uomo e la dinamica dell’accaduto, ha allertato l’elisoccorso. Da Fabriano è giunto Icaro-2 atterrato nella piazzola in zona Cerquatti, dove il ferito è stato condotto dal 118, quindi gli operatori sanitari lo hanno caricato sull’eliambulanza decollata verso Torrette. Sul posto i carabinieri di Appignano e di Apiro, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Apiro e la Polizia locale. Dal momento del fatto e fino alla tarda mattinata, il traffico è rimasto interrotto nei due sensi: sono state attuate disposizioni per deviare il transito verso la frazione Castel Sant’Angelo e, dal "Foro" sulla comunale verso il crossodromo.

Gianfilippo Centanni