Si sente male in casa: muore 60enne

Cordoglio a Casette Verdini per la morte improvvisa di Germano Giorgetti. Il 60enne di Pollenza ieri mattina non si sentiva troppo bene e aveva deciso di non uscire di casa. Ma nella tarda mattinata, rientrando in casa, la moglie lo ha trovato privo di sensi. Purtroppo il personale del 118, subito accorso, non ha potuto fare nulla per rianimarlo. Il corpo è stato portato all’obitorio dell’ospedale, per le eventuali valutazioni. La notizia della morte di Giorgetti, che lascia un figlio oltre alla moglie, ha sollevato molto dolore in paese ex arbitro di calcio, faceva parte del direttivo della Pro loco di Casette Verdini e si impegnava in tante attività per la frazione.