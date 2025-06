Si spoglia davanti a una scuola. Poi prende a calci i carabinieri

Minaccia e importuna genitori e bambini davanti a una scuola. Poi si spoglia davanti ai ragazzini e aggredisce i carabinieri. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di venerdì in via Isonzo, dove una pattuglia della sezione Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Macerata è intervenuta per la presenza di un uomo che, in evidente stato di alterazione psichica, stava importunando e minacciando i passanti e i genitori che attendevano l’uscita dei figli. L’uomo, fuori di sé, simulava con le mani il gesto di sparare colpi di pistola all’indirizzo dei presenti. E così qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine. All’arrivo della pattuglia, il 55enne già noto alle forze dell’ordine, è stato invitato ad allontanarsi. Ma invece di andarsene, l’uomo si è denudato alla presenza dei minori e, poi, si è scagliato contro i carabinieri, spintonandoli e tentando di colpirli con dei calci. È stato quindi bloccato e affidato al 118. Il 55enne è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.