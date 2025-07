Si staccano grosse pietre. Giardini nel degrado

I giardini pubblici del centro storico di Recanati versano in condizioni critiche e necessitano di urgenti interventi di manutenzione. A far scattare l’allarme è stato il distacco di alcune grosse pietre da un arco del sottopassaggio pedonale che attraversa l’area verde. Per motivi di sicurezza, la polizia municipale ha deciso di transennare il passaggio evitando così rischi per i cittadini. A seguito dell’episodio, i tecnici del Comune – tra cui il dirigente Maurizio Paduano – hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato della struttura. Pur escludendo il rischio di crolli, è emersa la necessità di un intervento di consolidamento: molte pietre che compongono le pareti del viottolo interno, situato al secondo livello dei giardini, risultano instabili e vanno fissate. Un lavoro sul quale stanno lavorando da giorni alcuni operai di una ditta specializzata.

I problemi dell’area verde cittadina non si fermano qui, però, purtroppo. La vegetazione in alcune aree è in stato di abbandono: un ciliegio si è completamente seccato, mentre vicino all’albergo "La Ginestra" si sono aperti due varchi nel terreno da cui fuoriescono ratti: si sospetta un guasto alla fognatura sotterranea che avrebbe favorito la risalita degli animali. È urgente un intervento di derattizzazione e la riparazione della rete fognaria, oppure, in via provvisoria, almeno la chiusura dei fori.

Nella parte inferiore del parco il punto critico è rappresentato dalla fontana, ferma da tempo a causa della rottura della pompa. L’acqua stagnante, che vi si raccoglie, è diventata un ambiente ideale per la proliferazione di zanzare, segnalate come particolarmente numerose e aggressive dagli stessi frequentatori del giardino. Durante un confronto informale tra cittadini e alcuni rappresentanti comunali, è emersa l’esigenza di una gestione più costante e attenta dell’intera area verde: i giardini, infatti, sono molto frequentati da famiglie, turisti e ragazzi e rappresentano uno spazio pubblico prezioso che, però, oggi appare trascurato. La speranza condivisa è che si passi a un piano di riqualificazione e manutenzione.