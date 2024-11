Si taglia in videochiamata, l’amico allerta i soccorsi

Punta contro se stesso un coltello mentre è in videochiamata con un amico, che assiste inerme alla scena, senza poter fare altro che chiamare il 112. E così gli salva la vita. Scattano i soccorsi per un 35enne, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Civitanova Alta.

L’allarme è arrivato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, quando al numero delle emergenze è arrivata la segnalazione di un giovane uomo che si era appena accoltellato, all’interno della sua abitazione, nella zona del borgo marinaro. A dare l’allarme, spaventato, è stato un amico del 35enne che proprio in quel momento si trovava in videochiamata con lui e si è trovato ad assistere, suo malgrado, senza poter fare nulla, al gesto autolesionista del giovane. Ma per fortuna ha prontamente chiamato i soccorsi e sul posto, a casa del ragazzo, sono arrivati a sirene spiegate i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e una ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza Picena.

L’uomo, un ucraino, è stato medicato sul posto dal personale sanitario, poi caricato a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa e trasportato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, dove è stato affidato alle cure dei medici della struttura ospedaliera per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso: le sue condizioni sarebbero serie, almeno secondo i primi riscontri. Restano, a questo punto, da chiarire le motivazioni che hanno spinto il 35enne a rivolgere contro di sé il coltello. Per il momento non sono state ancora chiarite le cause del gesto. Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri, per gli accertamenti che saranno ritenuti opportuni.

Chiara Marinelli