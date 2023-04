Si toglie la vita con la pistola

Con un colpo di pistola, si è tolto la vita un 90enne di San Severino. L’allarme è arrivato intorno alle 9 di mattina di ieri. La moglie dell’anziano, sentito il rumore, ha trovato il suo corpo senza vita e le sue grida disperate hanno fatto accorrere i vicini. È stato chiamato il 118, ma purtroppo il personale sanitario non ha potuto fare nulla per il 90enne. A quanto sembra, l’uomo da tempo stava combattendo contro una malattia, che di recente si sarebbe ulteriormente aggravata: potrebbe essere questo stato di salute dietro alla decisione di farla finita. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri per gli accertamenti di legge necessari in questi casi. L’arma usata dal pensionato è una pistola molto vecchia, sul cui possesso da parte dell’uomo sono in corso alcuni accertamenti.

re. ma.