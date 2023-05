Si torna a nuotare alla piscina della Filarmonica

Il 2 giugno è la Festa della Repubblica e per i maceratesi quest’anno sarà festa doppia, perché torneranno a godere della piscina della Filarmonica. Venerdì parte infatti la stagione estiva della struttura di via Ghino Valenti, dal 1973 lo "stabilimento balneare" del capoluogo e dal 2020 in gestione al Centro Nuoto Macerata. Squadra vincente non si cambia e così la Filarmonica è stata ri-affidata alla società presieduta da Mauro Antonini, piena fiducia dopo ottimi risultati e attestato circa l’affidabilità di una associazione che, del resto, da anni cura ed ha saputo rilanciare pure la piscina comunale di viale Don Bosco. La Filarmonica si ri-presenta immersa nel verde, con la sua vasca da 25 metri per 18, alta un metro e 30, location ideale per nuotare, giocare, divertirsi ma anche per trascorrere un piacevole momento di relax e di sole con vista sui Sibillini. Come sempre massima attenzione è stata data all’igiene e alla sicurezza. Il sistema automatico di monitoraggio dei valori dell’acqua e di dosaggio dei prodotti, revisionato e messo a punto ogni anno per assicurare la costante e totale corrispondenza alle disposizioni normative, è già in funzione e garantisce la miglior qualità di balneazione. Inoltre la totalità del personale è dotato di brevetti Federazione Italiana Nuoto di assistente bagnanti, istruttore e esecutore blsd per l’uso del defibrillatore. Dal 2 al 4 giugno la piscina sarà aperta con orario 9.30-19, dalla prossima settimana invece il sabato e la domenica si avrà ancora più tempo a disposizione: 8.30-20. Importante evidenziare infine che il CN Macerata ha deciso di non ritoccare i prezzi delle tariffe e che, comunque, la piscina al chiuso resterà aperta, fino al 21 luglio a disposizione della collettività, nonché dei nuotatori agonisti dell’associazione biancorossa.

Andrea Scoppa