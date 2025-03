"Siamo" a battesimo. La scommessa di Sara e Azzurra

In via Pantaleoni apre un nuovo centro estetico. Le proprietarie sono due giovani maceratesi, Sara Qyra e Azzurra Tombesi, di 32 e 35 anni: "Siamo nel settore da più di un decennio, l’idea ci è venuta perché volevamo dare un’impronta diversa da quella del classico centro estetico – spiegano – e abbiamo scelto di metterci in proprio. Qui prestiamo i servizi del centro estetico, ma con un’impronta più ‘friendly’. Anche l’arredamento è stato scelto da noi". Il centro estetico si chiama "Siamo", perché "rappresenta noi e il nostro rapporto, visto che la nostra conoscenza è nata proprio sul lavoro. Inoltre, si addice bene alla cura della persona. Il verbo essere al plurale può descrivere la nostra attività, semplice e diversa, un po’ come noi".