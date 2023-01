"Siamo al fianco della Coldiretti Petizione contro il cibo sintetico"

Il Centro Destra Corridonia si pone al fianco della Coldiretti per sostenere la petizione contro il cibo sintetico e con lo scopo di approvare una legge che vieti l’uso, la produzione e la commercializzazione in Italia dei cibi di origine sintetica. "Dobbiamo difendere il futuro dei nostri allevamenti – spiega il consigliere di maggioranza Valentina Fioretti (nella foto) che sull’argomento presenterà una proposta da discutere nella prossima seduta del Consiglio –, l’intera filiera agroalimentare italiana e la nostra dieta Mediterranea. Non vogliamo cadere nella trappola delle grandi multinazionali volte ad imporre sulle nostre tavole cibi sintetici, provenienti da processi di laboratorio, con la scusa che non ci sarà abbastanza cibo per tutti. La realtà è che sprechiamo 121 kg di cibo a testa l’anno (fonte Coldiretti). Non saranno tecnologie dai costi elevati nelle mani di pochi a risolvere i problemi della fame nel mondo. È dimostrato che i grandi investimenti delle multinazionali nel cosiddetto "cibo Frankenstein" sono più orientati ai profitti piuttosto che sfamare le popolazioni del terzo mondo. Da alcuni studi si evince che non c’è alcun vantaggio sia sull’impatto ambientale, sia sulla salute dei cittadini, sia sugli animali nell’utilizzo di tali cibi, se non quello di creare una dieta omologa, distruggendo il legame tra cibo e natura. Invitiamo chiunque voglia sottoscrivere la petizione, a recarsi negli uffici Coldiretti o a presentarsi ai banchi allestiti sabato (oggi, ndr) presso il Comune".