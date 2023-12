"Siamo alla preistoria della transizione ecologica"

"Civitanova preistoria della transizione ecologica" e poi "cemento a volontà e pesante impatto ambientale".

Bianchi e Squadroni in minoranza esponenti di Siamo Civitaniova attaccano la politica urbanistica dell’assessore Belletti "che continua a portare avanti varianti e cemento ma poi promuove le camminate ecologiche". E sul caso di FdI e la spaccatura al voto non hanno usano mezzi termini: "una squallida rappresentazione di servilismo e assoggettamento, ma soprattutto di palese ribellione alle direttive di una intera classe dirigente cittadina, provinciale e regionale. Finalmente Acquaroli ha l’esatta conferma di chi intendeva spaccare Fratelli d’Italia e secondo quali finalità. Bocciata la fantasiosa ipotesi di sostituire il capogruppo in Regione, fallito l’assalto alla segreteria provinciale, sfuggitogli il controllo di Pettinelli, Pierpaolo Borroni finalmente getta la maschera e ordina la ribellione. Suicidio politico". Sulla spaccatura di FdI arrivano anche le bordate degli iscritti Alberto Feliziani, Giuseppe Salvucci, Andrea Doria, Aldo Santori. "Mentre il capogruppo Pantella – scrivono – assegnava ai propri consiglieri una precisa linea di condotta morale e politica, in quattro eseguivano istruzioni ricevute da chi aveva evidenti interessi economici personali che nulla ci azzeccano con la pubblica utilità". Ne hanno per tutti. Per l’assessore Belletti "balbettante e inadeguata", per Ruffini "penoso , e ridicolo", per Nori che "qualifica come fregnaccia un preciso atto della Provincia e la conseguente attestazione Asur in tema di danno alla salute derivante dal carico di viabilità" e per Crocetti, definito "infiltrato di Vince Civitanova in Fratelli d’Italia". Ma il danno politico "è la sconfessione del governatore Acquaroli, della Leonardi, di Belvederesi presidente provinciale, di Pettinelli commissario cittadino".

Quindi l’augurio "che il partito intervenga senza paura di perdere consensi su Civitanova poiché depurare la casa comune dal marcio attrae sempre maggiori abitanti finalmente resi liberi".