Siamo alla resa dei conti. Gestione dell’acqua:. Gentilucci e Parcaroli su versanti opposti

Anche questa volta sembra tutto pronto, visto che un’intesa per dar vita al gestore unico del Servizio idrico integrato è stata trovata e annunciata lo scorso 9 gennaio. Ma scommettere sul fatto che l’assemblea dei sindaci dell’Aato 3, convocata per mercoledì prossimo, arriverà a prendere una decisione è sempre azzardato. Tutti i protagonisti, al momento, tacciono. A volte, però, basta fare attenzione ad alcuni dettagli, quelli dove – come si dice – si nasconde il diavolo, per capire che il clima non è propriamente quello dei più sereni. L’ordine del giorno dell’assemblea, infatti, oltre alla rituale approvazione del verbale della seduta precedente, prevede altri due punti: comunicazioni del presidente e, poi, discussione sul parere dell’avvocato Maurizio Boifava e "determinazioni". Non sfugge che il presidente, Alessandro Gentilucci, voglia far conoscere il suo pensiero prima della discussione, né che il parere legale fosse già disponibile la volta scorsa, quando si specificò che non era stato risolutivo. E questo, tenuto conto di quanto accaduto nel frattempo, lascia presagire che le posizioni del presidente e quelle di Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata e presidente della Provincia che ha organizzato l’incontro in cui è stato trovata l’intesa (presenti una decina di sindaci, oltre ai rappresentanti delle attuali società che gestiscono il servizio) restino molto lontane. Insomma, facile prevedere che sarà un’assemblea infuocata. "Non intendo commentare un incontro al quale non sono stato invitato, che ha tutta l’aria di una riunione privata, e dei cui contenuti non sono a conoscenza. Se dovrò dire qualcosa lo farò solo quando mi sarà stata fornita eventuale documentazione. E lo farò dove questo deve essere fatto, cioè in una sede pubblica e istituzionale qual è l’assemblea dei sindaci", ci aveva detto Gentilucci il giorno dopo. Poi sono intervenuti sette sindaci di comuni dell’entroterra evidenziando come la soluzione emersa dall’incontro fosse la stessa avanzata in assemblea nel marzo 2023, di fatto accusando Parcaroli di perdere tempo e invitando, comunque, a prendere una decisione nell’assemblea del 31 gennaio. E’ quindi arrivata la replica di Parcaroli. "Quei sette sindaci non hanno capito. Io voglio il coinvolgimento di tutti, dal più piccolo al più grande dei Comuni. A quell’incontro ho riunito semplicemente quelli che hanno le partecipate nel loro territorio insieme ai tecnici che ora dovranno stabilire la strategia da portare avanti. Non ne potevo più della situazione che si era creata, di andare alle riunioni e non decidere nulla. La gara è imminente. Mi sono assunto delle responsabilità per il bene di tutti anche se non era compito mio, questa è l’unica verità". "Invito tutti, a cominciare da Sandro Parcaroli, ad abbassare i toni. Rimango sbalordito nel leggere alcune sue affermazioni", aveva replicato Gentilucci. I toni si sono pubblicamente abbassati, ma dietro le quinte la spaccatura ancora resta e i tentativi di avvicinare le posizioni sono stati vani. La partita si gioca tra chi sostiene che la "società mista" (formata da Comuni e aziende che gestiscono il servizio) sia la soluzione, e chi sottolinea che questa formula sia illegittima (anche perché una delle aziende ha un socio privato in pancia), perché la società deve essere interamente pubblica.