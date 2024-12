"Siamo arrivati in alto. Ma la strada è lunga"

"Non ci aspettavamo di essere arrivati così in alto a questo punto, ma siamo consapevoli che la strada da fare è ancora lunga". Matteo Nicolosi, difensore della Maceratese, si riferisce alla Maceratese campione d’inverno con un turno d’anticipo e con sette punti di vantaggio sul K Sport Montecchio Gallo, la seconda in classifica sconfitta domenica scorsa.

"In noi – spiega – c’era sin dall’inizio la consapevolezza che la squadra fosse forte e che c’erano le premesse per una grande stagione". Ma i biancorossi si sono presentati ai nastri di partenza con una rosa profondamente rinnovata e con un nuovo staff tecnico. "Penso che la chiave di tutto sia il lavoro che settimanalmente facciamo assieme allo staff e poi cerchiamo di portarlo in campo durante le partite".

Domenica a Monte Urano si giocherà l’ultima giornata di andata. "Ci aspetta un match – anticipa Nicolosi – con le stesse insidie di ogni partita. Noi faremo di tutto per cercare la vittoria puntando sulle nostre idee contro un avversario attrezzato, con buone individualità, che lo scorso anno si è salvato meritatamente. In Eccellenza ogni partita presenta dei rischi, a prescindere dalla posizione in classifica dell’avversario. Davanti il Monturano ha elementi temibili, dovremo prestare massima attenzione". È questa la lezione dopo 14 giornate di campionato. "In questo periodo abbiamo potuto toccare con mano che le squadre sono attrezzate e che tutti quando affrontano la Maceratese danno sempre un qualcosa in più".

Il 5 gennaio inizierà il girone di ritorno che di solito è ancora più complicato della prima parte. "I punti pesano sempre di più – osserva Nicolosi – mano a mano che si va avanti, c’è chi li cerca per salvarsi, chi per i playoff e chi per la vittoria finale e per questa ragione ognuno mette ancora più impegno. A ciò aggiungiamo che le squadre possono cambiare volto con il mercato".