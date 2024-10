"Siamo carichi, vietato sbagliare"

Sfida delicata, oggi, al Bianchelli di Senigallia, tra i rossoblù di casa e la Civitanovese. Entrambe le formazioni cercano la vittoria, la Vigor Senigallia per rifarsi di tre sconfitte consecutive, la formazione di Sante Alfonsi per risalire a zone della classifica più rassicuranti. Nella fila ospiti, assenti il fantasista Esposito e l’alternativa in difesa, Abbenante, oltre allo squalificato bomber Spagna. Per il resto, tutto abili e arruolati. Visciano e compagni sono reduci dal pareggio interno con il Castelfidardo e hanno 8 punti in graduatoria. "Occasione sfumata per arrivare più tranquilli a questo appuntamento? Al momento – risponde il tecnico Alfonsi – non guardo la classifica. Le ultime due gare hanno segnato un miglioramento da parte nostra e questo è importante. È vero che siamo il peggior attacco del campionato (5 gol, ndr), ma comunque sia ad Ancona che con il Castelfidardo abbiamo prodotto occasioni. Dobbiamo essere più cattivi, certo, ma è anche un fatto di fortuna. Quanto alla solidità difensiva ritrovata, meglio non dire nulla per i dovuti scongiuri. Oggi siamo carichi proprio per quanto fatto ultimamente".

Anche se non viene da un periodo molto positivo, la Vigor di Aldo Clementi resta un avversario molto temibile: "Sappiamo – aggiunge l’allenatore della Civitanovese – che l’anno scorso hanno disputato un gran campionato. Avranno anche qualche difficoltà in questo momento, ma penso a Pesaresi, un attaccante molto forte che dovremo tenere a bada (tre gol, ndr). Inoltre, ho letto che sono intenzionati a migliorare il proprio approccio in gara dopo le ultime gare. Perciò, credo che da parte nostra sarà molto importante non sbagliare questo momento della partita".

Il match si terrà alle 15, per i tifosi ospiti sarà possibile acquistare il biglietto ai botteghini dello stadio Bianchelli prima del fischio d’inizio. In casa vigorina, gli assenti sono Tomba, Alonzi, Mori e lo squalificato Fernandez, i ballottaggi nell’undici iniziale riguardano Beu-Diop e D’Errico-Ferrara. Nella Civitanovese, invece, i dubbi fanno riferimento a Rizzo-Franco; Cosignani-Rossetti sulle fasce; Buonavoglia-Toccafondi-Pierfederici; Bevilacqua-Padovani in zona offensiva.

Queste le probabili formazioni: Vigor Senigallia (4-3-3): Roberto; Mancini, Rotondo, Magi Galluzzi, Beu; Di Sabatino, De Angelis, Gabbianelli; Kone, Pesaresi, D’Errico. Civitanovese (4-4-2): Petrucci; Rizzo, Diop, Passalacqua, Cosignani; Buonavoglia, Domizi, Capece, Visciano; Brunet, Bevilacqua.