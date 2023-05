SiAmo Civitanova: "Piano antenne e avvisi, cosa fa l’assessore?"

Una nuova antenna telefonica in via Piceno, i residenti non ci stanno e "torna la storia infinita del piano antenne, in una città dove i tralicci spuntano come funghi all’insaputa dei cittadini e dei consiglieri" è il commento delle consigliere Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi (SiAmo Civitanova) che lamentano anche la difficolta di accesso agli atti sul nuovo regolamento che dovrà disciplinare le future installazioni. Ne hanno soprattutto per l’assessore Roberta Belletti "che si è prodigata, giustamente, per i residenti di via Caracciolo, tanto da raggiungere Milano per incontrare i vertici della Iliad, e che ancora non si degna né di ricevere altri comitati di cittadini altrettanto allarmati né di organizzare un’assemblea pubblica e portare poi, finalmente, il piano antenne in consiglio, un impegno ormai risalente all’ottobre del 2022". Squadroni e Bianchi ricordano come "anche il comitato di via VergaSacconi cerchi risposte, e ora pure via Piceno". E si chiedono "visto che con determina numero 14 del 15 marzo 2023 è stata formalizzata l’adozione delle risultanze della conferenza dei servizi, con allegate le tavole delle installazioni già presenti e dei papabili siti, che sono trascorsi altri due mesi, che sta facendo l’assessore?".