"Siamo costrette a chiudere Cari clienti, ci mancherete"

di Chiara Gabrielli

Alla Gastronomia Graziella di piazza Pizzarello, ieri, era un viavai continuo di gente: in moltissimi sono venuti a salutare, clienti storici che col tempo si sono trasformati in grandi amici, uno dopo l’altro sono entrati per portare un abbraccio alle titolari, Graziella Caraceni e la figlia Paola Domizioli. Infatti, la loro Gastronomia, punto di riferimento non solo del quartiere ma di buona parte della città, deve chiudere i battenti: quello di ieri è stato l’ultimo giorno di attività. "Con molto dispiacere vi informiamo che chiuderemo l’attività a fine febbraio – si legge sul cartello esposto fuori -, dopo 15 anni di sacrifici e duro lavoro la cosa che ci mancherà di più sono i nostri clienti che con il tempo si sono sempre più affezionati a noi e noi a loro, alcuni sono diventati addirittura amici. Abbiamo condiviso con voi gioie e dolori e soprattutto tante risate. Porteremo sempre ognuno di voi nel nostro cuore. Ciao… Graziella e Paola".

La mamma, Graziella, deve riposarsi dopo una vita passata a lavorare e la figlia non riesce ad andare avanti da sola né può permettersi di assumere altri dipendenti. "Mi mancherà il messaggino del lunedì di una cliente che mi mandava vignette per darmi la carica per la settimana – dice Paola, commossa -. Ci è voluto tempo, ma in questi anni poi si è creato un bellissimo rapporto con tutti. Purtroppo, siamo costrette a chiudere, io da sola non ce la faccio ad andare avanti". "Ho trascorso dietro il bancone 45 anni della mia vita – spiega la mamma, Graziella -, ho bisogno di riposarmi. Ma il dispiacere è immenso, ci mancheranno tanto tutti quanti". "Le nostre lacrime sono per l’affetto dei nostri clienti, ci hanno sommerso di regali".

"Per me è una tragedia questa chiusura – spiega Mattia Quatrini, tabaccaio vicino -, ogni giorno prendevo il pranzo da Graziella e Paola e poi me lo portavo a casa. Ma mi dispiace tantissimo anche dal punto di vista umano, per me erano come una famiglia". Ed ecco la lettera che i commercianti di piazza Pizzarello hanno scritto per le titolari della Gastronomia: "Non possiamo credere che voi stiate per chiudere, sarà strano non vedersi ogni giorno e non condividere le giornate con voi. Ci siamo sempre aiutati a vicenda, sostenuti nei momenti difficili, e divertiti, ridendo a star male. Ma la cosa che più abbiamo apprezzato di voi è che siete riuscite a capire e a tirar fuori il meglio di noi. Ne abbiamo passate tante insieme e ci rendiamo conto di quanto siamo stati fortunati ad avervi conosciute. Quello che vogliamo dire è: grazie. Grazie per esserci state sempre, per averci ascoltato, per aver sostenuto sempre un sorriso per noi. Siete riuscite ad applaudire le nostre passioni e a tollerare i nostri difetti. Voi, con i vostri sorrisi, le vostre risate, la vostra amicizia… Abbiamo riso, abbiamo pianto, ed ora siamo più forti che mai, perché l’unione fa la forza e noi ci saremo sempre, qualunque cosa accada. Un mega in bocca al lupo ai commercianti di piazza Pizzarello! (Non è un addio, ma un arrivederci, presto, per condividere dei bei momenti insieme). Vi vogliamo un mondo di bene".