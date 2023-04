"Siamo estranei, non c’erano finalità formative"

"Vedere il ministero e Pro Vita infiltrarsi così in luoghi dell’istruzione è una vergogna". A dirlo i ragazzi del collettivo studentesco Depangher. Sono all’ingresso del palazzo ex carceri, insieme ad altri colleghi di battaglia, tra cui anche non studenti. I carabinieri sorvegliano da via Garibaldi, gli striscioni e i cartelli vengono issati ed esposti. Già dall’altrio ci sono manifesti. La scritta "la rivoluzione sarà femminista o non sarà" è sulla bacheca dei volantini universitari. Ma Unimc si dissocia totalmente da quanto circolato su social e altri quotidiani nazionali. Lo fa attraverso un comunicato inviato durante il convegno ’Maternità in attesa, preservare la salute della donna in gravidanza’ nella sala della biblioteca comunale. "L’università di Macerata non ha mai concesso il patrocinio dell’iniziativa. L’ateneo ha ritenuto che il convegno non rientrasse nelle proprie finalità formative, didattiche e scientifiche. Proprio per questo non è stato contemplato il rilascio di crediti formativi. La biblioteca statale è istituzione indipendente, con sede in un’ala distinta del palazzo". Tra i relatori c’era la professoressa Clara Ferranti, referente per le Marche di Provita & Famiglia Onlus. Proprio lei, seduta sulla cattedra della sala bibliotecaria, legge un messaggio dallo smartphone. È quello della deputata leghista Giorgia Latini. Fischi e obiezioni interrompono continuamente i 15 minuti iniziali del convegno. Un modo per farsi sentire, per manifestare, una mobilitazione contro un evento formativo che oggi verrà replicato a Loreto. L’onorevole Elisabetta Piccolotti (Verdi-Sinistra): "A Macerata un evento propagandistico contro la legge 194 spacciato per convegno. Inaccettabile utilizzo strumentale delle istituzioni. Farò un interrogazione parlamentare al governo".

Nicholas Masetti