"Siamo i custodi di San Vito, basta con le polemiche"

San Vito torna al centro del dibattito cittadino: questa volta non per una mostra, ma per una polemica sotterranea. Al centro della querelle l’Associazione culturale filatelica e numismatica recanatese, che gestisce la chiesa da oltre un anno in forza di una convenzione con il Comune. Dopo alcuni malumori sull’utilizzo del luogo sacro da parte di associazioni laiche, e sul presunto mancato coinvolgimento del parroco, l’associazione affida a una nota la propria versione. Un chiarimento ma anche un grido d’allarme, visto che la convenzione scadrà nel 2026 e non è scontato il rinnovo. "La nostra attività culturale si svolge nel pieno rispetto della destinazione religiosa dell’edificio" puntualizza il presidente Mauro Filipponi (foto). La convenzione regola i rapporti tra il Comune e il sodalizio, assegnando all’associazione la gestione di San Vito, dell’oratorio e di un magazzino, per valorizzare questo patrimonio architettonico e renderlo fruibile senza snaturarne la funzione. Non a caso, specifica a Filatelica, "in San Vito continuano a celebrarsi il Venerdì Santo e la festa del patrono". Oltre alla cura degli ambienti, l’associazione garantisce apertura e chiusura della chiesa, supporta le iniziative del Comune, allestisce mostre e segnala eventuali problemi strutturali. "Non siamo semplici fruitori, ma custodi attenti e rispettosi" rivendicano. La cultura della memoria passa anche per monete e francobolli, e le esposizioni allestite finora – spiegano – hanno suscitato l’interesse di tanti visitatori.

an. t.