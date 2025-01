"Siamo partiti benissimo"

Daniela Stortini, del negozio di abbigliamento Celeste, in corso Matteotti a Macerata, è entusiasta dopo la prima giornata di svendite: "I saldi sono partiti benissimo, oggi (ieri, ndr) c’è stata molta gente. Siamo contenti per questo fine settimana – aggiunge Stortini –, lo shopping natalizio è andato bene, ci sono stati alti e bassi ma in generale siamo soddisfatti. Le persone hanno regalato vestiti ed accessori, le aspettative erano alte e non sono state disattese. Speriamo – conclude la commerciante del centro storico di Macerata – che i saldi continuino al meglio, dopo quest’ottima partenza, fino al termine fissato al primo marzo".