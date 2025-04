"Siamo pieni da oltre un mese"

"Per il giorno di Pasqua è pieno da un mese e mezzo", dichiara Luciano Capomasi, titolare dell’albergo ristorante "Ai pini" di Sarnano. Le persone hanno prenotato anche prima che facesse il menu. "Non mi lamento, chi tiene aperto lavora", prosegue. Durante la settimana ha 150 persone fisse, gli operai della ricostruzione post-sisma, mentre nei weekend arrivano gli amanti del tartufo. "Pasquetta è più da scampagnata e le persone decidono all’ultimo – aggiunge –. Quando la Pasqua è alta e ci sono feste e ponti così vicini, è ovvio che le famiglie non possono sempre andare a mangiare al ristorante, è una spesa, quindi qualche data per forza di cose può essere più “moscia“".