"Siamo preoccupati, non vogliamo l’antenna"

"Valuteremo tutte le mosse possibili da adottare attraverso l’accesso agli atti comunali e poi ci riuniremo in un nuovo incontro pubblico per condividere le informazioni e decidere come andare avanti. Comunque, non ci fermiamo".

Così il comitato civico di via Piceno che sta combattendo contro il traliccio che spunterà sul tetto di un abitazione privata in aggiunta a quello già presente sulla casa. L’altra sera si è tenuta un’assemblea pubblica, la prima, nel centro sportivo dell’Anthropos ed è emersa la preoccupazione di chi vive nel rione San Gabriele per le onde elettromagnetiche "ma quello che più spaventa - ammettono - è la stabilita dell’edificio. Ci chiediamo se sono state effettuate le prove statiche priva di concedere l’autorizzazione ad aumentare il carico sul tetto. E che succede se capita un evento naturale avverso, perché vediamo tutti quello che sta accadendo anche vicino a noi. Possiamo stare tranquilli?". Per il comitato la situazione dei tralicci sul tetto di quell’abitazione "rischia di minacciare la sicurezza delle case vicine. Vogliamo tutela per la nostra salute ma anche per l’incolumità delle persone e sapere chi si prende la responsabilità di garantirci queste certezze". Tutti d’accordo "che il diritto del proprietario dell’edificio a disporre del suo bene affittando lo spazio a una società telefonica, ma nel rispetto degli altri". In merito a quanto emerso nei contatti con Comune e Arpam "siamo un po’ sfiduciati, ma andiamo avanti. Intanto procederemo con l’accesso agli atti in Comune".

Sulla questione sono intervenute anche le liste di opposizione (Siamo Civitanova, Per Civitanova, Ascoltiamo la città) con consiglieri comunali che hanno presentato interrogazioni per chiedere chiarezza sul Piano antenne municipale e sui documenti relativi al nuovo traliccio di via Piceno.

l. c.