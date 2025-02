"Siamo soddisfatti, ma restano criticità"

La Cgil e la Fillea di Macerata, parti civili al processo con alcuni lavoratori, assistiti dall’avvocato Bruno Pettinari, esprimono soddisfazione per la condanna di Carp, ex dipendente della Europa Srl. Ma il sindacato ricorda di non abbassare la guardia, nel cantiere più grande d’Europa "che ancora mostra profili di criticità". La condanna "dimostra come le denunce presentate dalla Cgil di Macerata fossero fondate su fatti ormai accertati sia dalla giustizia del lavoro che da quella penale – scrive il sindacato –, derivanti dalle esperienze dei lavoratori sottoposti a regimi di lavoro massacranti e tenuti in condizioni intollerabili. I fatti riguardano i lavoratori della Europa Srl, parte del consorzio Gips, una delle realtà subappaltanti di Arcale. Attendiamo le motivazioni della sentenza, ma possiamo già affermare che non ci eravamo sbagliati sette anni fa, quando denunciammo pubblicamente le gravi mancanze riscontrate nei cantieri. Sicuramente la sentenza odierna è una vittoria per quei lavoratori che hanno trovato il coraggio e la forza di denunciare le condizioni a cui erano sottoposti, ma deve essere anche vista come una vittoria di tutti coloro che si battono per il rispetto delle regole e della dignità delle persone".