"Siamo sotto assedio da lupi e volpi"

Non è più una vita tranquilla, quella in campagna. A Recanati in via Chiarino, per Vitangelo Cola, 78 anni, agricoltore da sempre, ogni giorno è una battaglia. Non contro il tempo o la fatica, ma contro nemici silenziosi che arrivano al calar del sole e spesso anche in pieno giorno: lupi e volpi che non lasciano scampo ad animali da cortile né a chi cerca di difenderli.

"Siamo sotto assedio, è come vivere in trincea" dice con amarezza. Papere, oche, galline: un pezzetto alla volta, il piccolo allevamento domestico è stato letteralmente sbranato. "L’altra notte è sparita una gallina, qualche giorno prima un’oca. Non so se sia stato un lupo o una volpe, ma il risultato è sempre lo stesso: spariscono e di loro restano solo qualche piuma e le ossa. Spariscono anche cani e gatti. I nostri vicini hanno subito anche questo". La voce si fa più stanca quando racconta gli anni passati, quelli in cui gli animali vivevano liberi, razzolando nell’aia come si è sempre fatto. "Una volta le lasciavamo andare, libere di girare. Oggi non si può più. Le tengo chiuse dentro a una recinzione, le faccio uscire solo quando sono lì io a sorvegliarle. È cambiata la vita. E non in meglio".

La zona un tempo era riserva di caccia, racconta Vitangelo Cola, e le presenze selvatiche si mantenevano entro un limite. "C’erano cani, volpi, ma i lupi non si vedevano mai. Ora invece, è diventata una consuetudine. Passano da un vecchio laghetto ormai secco che usano come rifugio. Li si vede anche di giorno. E se c’è un bambino in giro, bisogna fare attenzione doppia".

Non è solo il danno economico a pesare, quanto piuttosto il senso di impotenza. La paura che non si possa far più nulla. "Una volta hanno sbranato un pony in un maneggio qui vicino. Il fatto è stato denunciato, ma non è cambiato nulla. Non dico che vadano sterminati, ma qualcosa va fatto. Un conto è proteggere gli animali selvatici, un altro è lasciarli liberi di distruggere tutto".

Cola ha anche provato a difendersi: ha messo recinzioni, reti, chiusure per tentare di proteggere il suo piccolo allevamento. Ma non basta. "Loro entrano lo stesso. E poi sono furbi. Ti aspettano. Due papere che stavano covando me le hanno portate via una notte. Neanche un uovo è rimasto". Ora gli animali vivono chiusi, come in gabbia. E lui, che ha fatto della vita all’aria aperta la sua ragione di vita, si ritrova costretto a vigilare giorno e notte, come se la sua fosse una piccola fortezza assediata. "Non è giusto" conclude scuotendo la testa. "Io ho quasi 80 anni. Ho visto la campagna cambiare. Ma adesso, così è diventata invivibile".

Asterio Tubaldi